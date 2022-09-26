民進黨新竹市長參選人沈慧虹26日表示，民意機關、立法機關本來就有監督行政機關的責任，民眾黨參選人高虹安在資策會任職期間有使用到一定的公費，她也再次呼籲高虹安只要拿出相關證據說清楚，解決民眾疑惑比較重要，而不是一昧的口水戰。

沈慧虹今天上午在接受節目《新聞放鞭炮》專訪後，與主持人周玉蔻接受訪問時指出，立委柯建銘昨晚在臉書發長文說明資策會誕生的來龍去脈和立委職權，反問同為立委的高虹安是否知道自己的立委職權。她也認為，即使是民間社團申請政府經費，每1筆支出都要有單據核銷，這是一般老百姓都知道的道理。

沈慧虹說，舉凡有使用到政府費用的所有單據、核銷都應該受到查核和監督，高虹安應拿出相關證據說清楚，事情就會很清楚，不需要一昧地說這是口水戰，她強調，講清楚、說明白，解決大家的疑惑比較重要。

而在節目直播後，即有網友留言出征操作，「支持沈慧虹就是支持周玉蔻」，沈慧虹回應表示，若支持對的人、對的事，就會被出征，那她覺得這個社會就沒有正確價值了。

周玉蔻也表達對沈慧虹的肯定與支持。她說，民眾黨網軍喊出支持沈慧虹就是支持周玉蔻，這是台灣非常正義光明的事啊，這種無效出征叫做「加持」。

她也讚許沈慧虹是非常優秀的市長參選人，她認真、厚道，即便被黃珊珊背叛，至今天都沒有口出惡言，這種人比周玉蔻還優秀，當然要支持沈慧虹。