2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽，將於9月22日至29日在臺北體育館舉辦，賽事今年首度獲得興富發集團挹注資源、冠名贊助，盼學子增進籃球技術，從中學習團隊合作精神，健全品格教育，彼此競爭合作，成為品學俱佳的籃球好手。

賽事分為大專男女組和高中男女組，也堪稱111學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）與111學年度大專籃球聯賽（UBA）的前哨戰，除了今年2月成軍的高苑工商女籃隊將首度參賽，大會更首度舉辦表演賽，精彩賽事讓人期待。

為表達對於籃球運動的支持，賴副總統清德先生特於賽前透過預錄影片方式，慰勉本賽事的所有參與者。

興富發建設陳彥伯執行長表示，對於賽事的用心以及球員展現的運動家精神，很符合興富發集團企業文化—活力、誠懇、謙卑、賓至如歸的特質，本次透過臺北市體育局引薦，有機會與中華文化教育暨體育交流促進會結為伙伴，希望借重體育局發揮在地體育環境優勢，提供交流平台，攜手促進會，共同在基層推動籃球運動，為臺灣體壇埋下希望種子。

促進會秘書長李玉龍表示，近年所舉辦的活動，深獲大眾支持與喜愛，讓企業界看到促進會對學生體育的用心，感謝參與登峰造極所有贊助者及支持者，讓促進會深耕體育活動，培養體育人才的心念得以永續。