民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆料，她與另外3人共同發表的資策會研究結果被作為高虹安的博士論文發表，資策會今日回應，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。

經濟部今（20）日說明，指出高虹安是計畫主持人，但契約明訂該計畫之研發成果為資策會所有，經濟部將發函請資策會釐清，本案是否涉及該計畫研究成果之合理使用與授權等相關問題。

經濟部表示，依「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第六條，除法規另有規定者外，科技計畫所產生之研發成果，歸屬各該執行單位所有。故本部於106年補助資策會執行，並由高虹安委員擔任計畫主持人之「製程站多軸機械手臂健診與品質要素挖掘技術開發計畫」，雙方已簽訂補助契約書，其中第13條同樣明訂該計畫之研發成果為資策會所有。

資策會回應，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題；相關主管解釋，意即要做成產品才需要申請專利授權，若是學術引用，則不需要。