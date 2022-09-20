比漾廣場副總普美玉介紹「四般閒事在台南」活動。（比漾廣場提供）

GOIN酒吧暢飲，由老屋改建如異想世界場景般的酒吧。（比漾廣場提供）

beyond beyond選物，小滿穀雨天然水果乾，90元。（比漾廣場提供）

宏匯廣場周年慶，消費滿額可抽新開幕新莊凱悅嘉軒酒店－豪華角落客房三天兩夜。（宏匯廣場提供）

國旅熱潮不減，百貨深入品味在地意象，比漾廣場線上內容平台店「beyond beyond」，串聯線上文章、選品推薦與線下實體活動，分享台灣各地好物產，從宜蘭、澎湖再來到台南；宏匯廣場配合周年慶，抽獎雙人機票與新開幕的高檔酒店住宿，滿足旅遊心願。

比漾廣場beyond beyond線上內容平台，九月新專題來到台南，以「宋朝四般閒事」切入，呈現小吃以外的台南風貌──兼具大雅與大俗，講究細節，心境閒散，以大雅之品味行日常俗事。邀集一群作者，包括本地人、移居台南的人，旅行、美食作家等，透過獨特的生活品味，以與眾不同的角度眺望台南。

如談到月老廟，不像旅遊指南般介紹景點，而是述說當年一個女兒家求姻緣的決心；提到漁光島，不寫觀光網紅景點，而是述說島上的動物朋友們與靜徑，為台南風貌帶來全新角度。

而台南的特色民宿－未艾公寓，展示著「閒情寫意—木工家具師陳俊南攝影展」，更有「經典曼陀林三重奏」樂團演出，搭配在地經典小吃與創新餐酒料理；再前往「GOIN Old House＆Bar」，在老屋改建如異想世界場景般的酒吧，品嘗各式創意調酒，體驗新世代的台南夜生活。 此外，beyond beyond線上選物店，也提供特色台南伴手禮供選購。

另一方面，看好國旅熱潮，宏匯廣場周年慶將於10月6日開跑，再度和星宇航空合作，主題為「?航，探索美好時刻」，消費滿額可抽新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店－豪華角落客房三天兩夜20名，及星宇航空不限航點雙人來回機票10名，為期待已久的旅遊夢想實現願望。