一條龍服務？還是很懂做生意？1名網友日前發現自己的機車上被貼上紙條，原來他的鑰匙忘記拔，1名「好心人」竟把鑰匙放進「車箱」內，紙條還用1個貼紙固定，仔細看竟是鎖行的廣告，網友笑說「鎖店老闆每天巡邏幫拔鑰匙嗎」、「老闆不只會當好人，還懂得賺錢」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享照片，他日前停車後回到車格，發現自己的機車龍頭上被貼上1張紙條，上頭寫「車主你好，你的車鑰匙沒拔，我幫你放車箱裡」，而紙條下方用1個貼紙黏住，該貼紙竟是「鎖行」廣告，讓該車主當場傻住，事後PO文分享「嗯...好心人」。

網友發現自己的機車上被貼上紙條，原來他的鑰匙忘記拔，1名「好心人」竟把鑰匙放進「車箱」內，紙條還用1個貼紙固定，仔細看該貼紙是鎖行廣告。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該車主的車鑰匙因為忘記拔掉，疑似被人放進「車箱內」直接鎖住，因此該貼紙才是鎖行的廣告，疑似就是要讓車主聯絡鎖行，照片曝光引發討論，網友紛紛留言「鎖店老闆每天巡邏幫拔鑰匙嗎」、「老闆不只會當好人，還懂得賺錢」、「車主表示X」、「打完鑰匙打老闆」、「老闆真好心，還留了聯絡電話」、「很懂作生意」。