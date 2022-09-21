主打30條行經主要觀光景點公車路線的「有緣新北 公車5元走透透」自8月1日推出以來，獲得市民朋友熱烈支持，帶動新北市公車整體運量提升約20%，其中這30條「新北有緣 公車5元走透透」公車路線更是成長約達40%。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，「有緣新北」的30條公車路線是經與公車業者共同討論，在29個行政區域既有路線中，以行經的主要景點、載客經驗、服務屬性為考量，並符合補貼乘客搭乘公車出遊的目的，並非以舊市區生活圈、通勤來為規劃，且也不是建立在個別社區平等服務為基準，目前暫不考慮開闢新的路線或變更既有路線。

林詩欽指出，「有緣新北 公車5元走透透」是提供市民朋友趁著暑假搭公車休閒旅遊的便利性，而且利用其他路線公車、客運、捷運、鐵路、You bike等轉乘優惠不變，因此自8月1日起推出迄今，帶動新北市公車整體運量上升約20%，其中「有緣新北」路線更是成長約40%，獲得市民朋友廣泛的支持，不僅公共運輸運量增加，更建立民眾對搭乘公車的信心。

交通局表示，「有緣新北 公車5元走透透」活動將持續到9月底，每段票只要5元，歡迎大家一起走跳新北！詳情可上大台北公車網站最新消息、大台北公車網站-專區-有緣新北專區查詢。