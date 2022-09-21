香港特別行政區行政長官李家超21日在「鳳凰灣區財經論壇2022」發表開幕演講。李家超表示，在面對世界地緣政治和經濟格局不斷演變的變局之下，香港戰勝各種難關和變局。香港的金融體系，在背靠大陸、連通世界的獨特優勢下，始終堅韌無比。

李家超在論壇開幕儀式上發表演說指出，大陸國家主席習近平7月1日發表的重要講話指出，「中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接十四五規畫、粵港澳大灣區建設和一帶一路高品質發展等國家戰略。」大灣區城市文化同源，人緣相親，香港作為大灣區內高度開放和國際化城市的代表，是國際金融、航運貿易中心和航空樞紐，專業服務享譽全球，加上「一國兩制」的獨特優勢，絕對有能力在大灣區建設中擔當重要角色。

李家超強調，今天論壇的主題是：變局與信心。這個題目來得很合適，簡明說出了香港現在的情況。「在面對世界地緣政治和經濟格局不斷演變的變局之下，我們對推動大灣區發展充滿信心。香港回歸祖國以來，戰勝了各種難關和變局。香港的金融體系，在背靠大陸、連通世界的獨特優勢下，始終堅韌無比。」

李家超還不表示，面對疾病疫情，香港在大陸中央全面支持下，社會的共同努力下，依然砥礪前行，克服困難。

此外，李家超稱，面對亂局，中央果斷出手，頒發實施《香港國安法》，完善特區選舉制度，落實「愛國者治港」，使香港回到「一國兩制」的正確軌道。香港現在社會維護穩定，可以重新聚焦發展經濟民生，已經跨越動盪不安的日子，踏上了新征程，在發展的道路上擁有前所未有的信心。