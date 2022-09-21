南投縣國姓鄉代表會第21屆鄉民代表劉昌坤，於2020年7月22日至24日臨時代表會期間，卻到屏東參訪，出發當天先在臨時代表會的簽到名冊上簽名，1天出席費為2450元，事後遭廉政署調查送辦，一審依利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，支付罰金20萬元，褫奪公權2年，並繳回犯罪所得，二審仍維持一審原判。

一審認為，劉昌坤明知國姓鄉代表會參與臨時代表會，並在簽到名冊上的22日、23日欄位處簽名，即到屏東縣參訪，23日晚間返回南投；24日到國姓鄉代表會參與臨時代表會，並在24日簽到簿上簽名，讓代表會之會計、出納人員誤以為劉自22日至24日均參與會議。

廉政署接獲檢舉後，交由地區調查組立案調查，將劉依貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，移送南投地檢署偵辦，劉當時承認此事，已繳回扣案之犯罪所得2450元。

劉在一審審理時承認犯行，也繳回犯罪所得2450元，認為一審判刑刑度過重，便提出上訴，但二審駁回劉上訴，仍維持一審原判刑度。

國姓鄉代表會廉政署貪汙二審