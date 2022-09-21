中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊主任邱詠証指出，患者送到該院時整個左手臂被扯斷（馮惠宜攝）

中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊在主任邱詠証（左）與醫師王韋智等人合作搶救下，將移工斷臂重新接回。（馮惠宜攝）

在中部某工廠擔任技術員的22歲越南移工小南，7月31日不慎左手臂遭機器整個扯斷，一度失血休克，經轉送到中國醫藥大學附設醫院搶救，不但保住生命，醫療團隊更爭取時間進行顯微手術將斷臂接回，術後一個月小南已可抬手並恢復手部知覺，人在異鄉遭逢變故卻因台灣醫療搶救得宜讓傷害降至最低，小南滿心感謝，重拾微笑與希望。

中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊主任邱詠証回憶，小南當時送到該院時，因失血過多，生命垂危，當時只想先保命再保手臂，因而在進行輸血3000CC穩定生命徵象後，即展開清創，並接動脈恢復血流，再進行接手臂期恢復左手功能，當時跨夜進行11小時的手術，之後住院2個月，共經歷八次重建手術。

邱詠証指出，這起案例與常見的骨折手術，不同之處在於一般骨折僅需接合斷裂骨頭，但斷臂再植手術必須重新接合手臂的骨頭、動靜脈血管、神經、韌帶及肌腱。尤其患者左手臂在機器扯斷後遭受汙染，醫療團隊透過顯微鏡下精準辨別出每條神經的功能及血管的健康程度，經冗長手術，精細縫合3條神經及1動脈、3靜脈共4條血管，同時完成肱骨骨折的處理，困難度相當高。

術後一個月，小南已能簡單抬手，兩個月後手臂已經能轉動，目前手部也恢復知覺，等術後三個月可觀察手指的活動度，邱詠証說，雖然可能未來要做精細的手部動作會無法像意外前一般，但以左手做為右手的輔助手臂，除生活可自理，功能已恢復7成，要重回職場不成問題，據悉小南出院後將先返回越南休養，等待一段時日希望再回來台灣繼續為家人拚經濟。