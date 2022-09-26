功能性神經外科專科主任羅偉倫說明「神波刀」的手術治療、執行過程。（雙和醫院提供／李奇叡新北傳真）

巴金森氏症經常帶來顫抖、行動緩慢等症狀，明顯影響並有生活，衛生福利部雙和醫院為了對抗巴金森氏症，引進簡稱為「神波刀」的「磁振造影導航聚焦超音波」，今早雙和醫院舉辦講座，並邀請治療成功的病友分享成果，這是種非侵入性治療，未來可望造福更多病患。

雙和醫院指出，巴金森氏症最常見的症狀為靜止型顫抖、關節僵硬、面無表情、行動緩慢、走路不平衡等，雖多巴胺藥物能夠提供患者顯著的症狀改善效果，仍有部分患者因藥效波動或頑固型顫抖的問題，造成生活功能明顯受到影響，而尋求手術治療。

雙和醫院表示，傳統手術是藉由植入深部腦刺激器，阻斷或抑制不正常神經迴路，來改善各項症狀，但過程中都需要進行「開顱手術」，在頭骨上鑽一個小洞放入導線，在腦中進行燒灼或植入晶片進行電刺激，許多病人因忌諱手術需要「開腦」，以及體內安放電極後的風險，因而裹足不前。

為解決病友疑慮，雙和醫院引進「磁振造影導航聚焦超音波」，又稱作「神波刀」，是項非侵入性治療，病患不需要全身或半身麻醉，也無需打開頭蓋骨，因此不會有感染、腦出血等併發症問題，是安全及有效的治療方式，未來可望造福更多迫切需要治療的病患。

雙和醫院今舉辦「巴金森症新曙光 讓神波刀為您翻轉新人生」衛教講座，神經退化疾病科主任洪千岱及功能性神經外科專科主任羅偉倫說明「神波刀」的手術治療、執行過程，並邀請治療成功的病友拍攝影片，分享治療成果，病友林女士表示，過去因巴金森氏症問題，生活品質受到很大的影響，如今不用侵入性治療，就能改善症狀，真的很感謝雙和醫院。

雙和醫院說，藉由這次的衛教活動，能讓其他病友及民眾，更加了解巴金森氏症及治療方式，對於醫療更不畏懼，同時建立互信的醫病關係，另外，現場首播《真的非常恐怖的顫抖 奪走動能力的惡魔》衛教影片，由雙和醫院醫療團隊拍攝，加深民眾對於「巴金森氏症」的了解，及推廣有效、快速的治療方式，雙和醫院未來也會將這部衛教影片在各大社群平台中宣導，提升民眾認知。