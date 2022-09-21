受到莫拉克風災影響，六龜溫泉業者經營艱辛，高市議員林富寶21日赴議會總質詢時，提及六龜寶來鑿井挖溫泉水工程將於明年完工，目前溫泉水費每公噸120元，盼能降低價格，減輕業者負擔，高雄市長陳其邁承諾，若明年工程順利完工且水量增加，市府會將溫泉水費降至每噸40元，並研擬開放當地民眾購買。

林富寶指出，高市府觀光局在寶來溫泉公園上方第2口溫泉水井鑿井工程預計2023年完工，屆時溫泉水量將會增加，但許多業者反應現行溫泉水1噸120元過於昂貴，希望市府將收費標準降至每噸溫泉水40元至50元，藉以降低業者成本負擔，並開放當地居民購置溫泉水。

對此，陳其邁答詢指出，今年觀光局編列4000萬預算在寶來溫泉公園上方挖溫泉，預計於明年完工，若計畫順利且有大量出水，在成本降低情況下，會將原本每噸120元的溫泉水費調降至每噸40元，而溫泉是地方公共資產，第二口溫泉水井完成後水量增加，也會同步開放當地民眾購買。

另外，溫泉區業者長年爭取合法化，導致經營困難，管線設備也相對簡陋，林富寶希望高市府向中央水利署爭取補助，協助業者汰換老舊管線，對此，陳其邁指出，溫泉業者的接水管線確實比較簡陋，觀光局已經向中央爭取補助，盼協助業者更新管線。