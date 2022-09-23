受到疫情影響，基隆市安樂區及暖暖區的國道客運長期處於虧損狀態，在基隆市議員及基隆市交通處的努力下，部分減班問題有解。但市議員陳薇仲也痛批，市府不應讓議員自行與雙北協調，交通處應自行負起跨縣市協調溝通的責任。

基隆市安樂區的國道客運9026「大武崙－南港」線長期虧損，接手的業者預計減班。暖暖區的1061、1062、1088等國道客運也受限於人力出現減班。23日基隆市議會進行交通處業務報告，包括市議員莊錦田、秦鉦、陳薇仲、王醒之等人，都關心攸關通勤族上下班的國道客運營運問題。

安樂區的9026國道客運已經營運13年，由於從基隆到南港票價一直沒有調整，致使業者不符成本，無心經營。雖然經過協調將由福和客運及皇家客運接手經營，但傳出新團隊將自11月起，將班次由1天22班減成15班，甚至傳出將取消停靠南港站。

對此，市議員陳薇仲表示，國道客運減班嚴重影響通勤族權益，市府不應該讓議員自行與雙北協調國道客運的營運，市府交通處應自行擔起跨縣市協調溝通的責任。

目前，暖暖區的國道客運在基隆市議會副議長林沛祥、議員連恩典、林旻勳的溝通下，新增了四腳亭到松山的跳蛙公車。另一方面，也透過議員王醒之的協調，業者透過租用指南客運6部客車及司機方式，增加1061、1061A、1062以及1088等國道客運的營運班次。

基隆市交通處長蘇先知23日也指出，目前公路總局已核准9026由福和及皇家客運接駛，但由於業者有意減班、修改路線，交通處已向公路總局發文反應，目前正在協調。蘇先知指出，目前相關路線還未最終定案，仍與業者持續溝通，預估年底前可望定案。