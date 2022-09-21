昆凌雖是三寶媽，仍少女感十足。（陳俊吉攝）

昆凌雖是三寶媽，仍少女感十足。（陳俊吉攝）

昆凌今亮麗現身母嬰用品記者會。（陳俊吉攝）

「天王嫂」昆凌與老公周杰倫（周董）育有7歲女兒Hathaway、5歲兒子Romeo，今年5月小女兒Jacinda出生後，升格三寶媽。昆凌今（21日）代言母嬰用品，被問到日前地震頻繁，當下她跟老公反應如何？昆凌說，「我們第一反應，是各抓一個，全家抱在一起，躲在一個安全的樑柱旁。」至於一人抓一個還漏一個？她則笑說，漏一個是因為還在嬰兒床上。

昆凌已是三寶媽，仍有許多育兒煩惱，最近最困擾的是關於小孩拍嗝跟脹氣的問題，半夜餵奶時，周董不忍心見她老是一個人起床餵奶，也經常幫忙拍嗝，她稱讚老公「手大，一拍就拍到位」。

談到育兒經，昆凌表示，3個小孩都有不同個性，她都是因材施教，所以很難給大家建議，其中「姊姊比較有個性，開始會有自己意見，也很聰明，每次機智問答時，都要想得比她更快才能說服她」，令她驚訝的是，女兒Hathaway參加鋼琴展，她為女兒準備漂亮衣服時，女兒脫口說出：「我漂亮不是給別人看的！」讓她認同「漂亮是自己看的」，認為女兒很有見解，也幫自己被上了一課。

而周董《嘉年華》世界巡迴演唱會將於12月17、18日在新加坡國家體育場開唱，她也透露「會全家一起去」。