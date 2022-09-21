監視器拍下嫌犯騎車衝撞店家大門闖入的畫面。（翻攝畫面）

警方依加重竊盜罪嫌移送法辦。（翻攝畫面）

北市警松山分局偵破一起連續住宅竊盜案。45歲何姓男子日前在清晨30分鐘之內，連續在台北市松山區破門行竊尚未營業的商家，松山分局19日逮捕他，20日依加重竊盜罪嫌移送，經檢方向法院聲請羈押，21日台北地院裁定羈押。

警方調查，16日清晨5時50分至6時20分，30分鐘內松山區發生6起竊案，45歲何姓慣竊利用清晨商店尚未營業、許多民眾還在熟睡之際，以肉身撞壞大門，甚至騎著偷來的機車衝撞店家大門，再徒手迅速搜刮店內現金後逃逸，造成店家損失共計新台幣5萬餘元。

松山分局擴大調閱監視器，發現何嫌為規避警方查緝，除騎乘失竊機車行竊，犯案後更刻意變裝、騎車跨縣市製造斷點。

警方說，何嫌行竊足跡遍及大台北地區，涉及多起商店竊案，且持續犯案可能性極高，在掌握何嫌行蹤後，即於19日向台北地檢署聲請拘票獲准，並於當晚火速將何嫌拘提到案，扣得其身上贓款計8400元。全案詢後以涉加重竊盜罪嫌，移請台北地檢署偵辦並建請羈押。

松山分局呼籲，平時店家業者應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得的現金於每日打烊時務必回收、貴重物品亦應鎖在保險箱內、善盡保管之責，以杜竊嫌覬覦。竊案影響民眾財產安全甚鉅，警方將持續加強檢肅，以維社會治安。