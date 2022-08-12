警方將董嫌帶回派出所偵辦。（警方提供）

新北市1名49歲董姓慣竊，他在新莊犯下多起竊案，10日傍晚在新莊運動公園外物色目標準備行竊時，竟然遇到一群警察剛好就站在旁邊，其中1名新莊警分局中港派出所警員陳世雄看見董男，一眼認出他就是轄內的慣竊，大批警力直接將董嫌包圍逮捕歸案。

警方表示，當天發現董嫌時，正好是中港派出所在舉辦自強活動，共有16名警員參加，所有警員都穿著便服，在新莊運動公園外準備拍攝團體照，外型上看起來就與一般觀光客無異。

不過其中1名警員陳世雄，即使休假仍保持高度警戒，因此他注意到1名外型瘦弱的男子，不斷盯著菜市場的方向，看似尋找什麼東西，後來陳警定睛一看，赫然發現這名男子就是轄內的董姓慣竊，於是立刻告知身旁的同仁，趁董嫌尋獲目標犯案前，就上前將他包圍。

董嫌面對突如其來的情況，一時顯得不知所措，因為他沒想到一旁這群看似觀光客的團體，竟然是一群警察，本來還想趁機開溜，但不敵警方的人數優勢，只能束手就擒，並主動交出他身上的毒品海洛因針頭、贓物手機等證物，警方也通知所內勤務中警力將他帶回，後續依毒品、竊盜、竊盜通緝等罪嫌偵辦。

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