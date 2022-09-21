台銀董事長呂桔誠今日表示，2025年台銀的分行將全面雙語，到目前為止，已經有79家已經雙語化，今年底可望達到107家。

面對全球化與國際化浪潮，金管會推動國發會會擘劃「2030 雙語國家政策發展藍圖」政策，鼓勵各金融機構提升員工英語力及營造友善雙語金融服務，期許各銀行激發雙語化動能，提供更優質雙語服務。

金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部國庫署署長蕭家旗，前往台銀松江分行視察雙語推動成果。

呂桔誠表示，海外營運據點已涵蓋歐、美、亞、澳、非五大洲，而透過響應政府政策，培育更多優異英語力的外語金融專業人才，對於強化該行跨國金融服務，以及深化國際業務動能，助益甚大，可謂一舉兩得。

台銀積極推動雙語分行，訂定「培育外語金融人才」、「營造暖心雙語環境」、「友善國際金融服務」3大目標，釐訂「強化行員外語溝通能力」、「提供雙語金融服務場域」、「打造以客為尊友善金融環境」及「精進國際服務量能」4項策略。

呂桔誠表示，台銀至今已設置 79 家雙語分行，其中有 4 家（松江、天母、民權、中山）提供英日語服務，今（2022）年底將達到 107 家，設置家數領先國內金融同業，且未來仍將持續推動，建置更多的第二外語分行。