大賣場品項眾多，跑一趟就能完成所有需求，深受民眾喜愛，不過台灣傳統市場卻沒有因此消失，日前有人好奇發問，究竟是菜市場還是大賣場的菜價比較便宜，釣出不少資深主婦、主夫回應，認為菜市場不僅物美價廉，還有一個優勢大賣場難以取代。

原PO在《PTT女板》發文表示，最近考慮要減少外食，買菜回家煮飯，媽媽建議他到傳統市場買菜，價格會比較低廉，但平時有在煮菜的同事卻感到不以為然，認為大賣場跟菜市場的菜價相去不遠，因此原PO好奇發問：「菜市場真的有比大賣場便宜嗎？」

貼文曝光後，菜市場和大賣場各有擁護者，喜歡上菜市場採買的網友普遍認為，其主要優勢為價格便宜、品質新鮮，且數量可以自由掌控，「菜市場品質較好，且可以買少量」、「上菜市場量的多寡比較好拿捏」、「一個人住可以只買單人的份量」、「絕對比較便宜，而且還更新鮮，但要會買」、「菜市場可以買到很多賣場不會進的蔬菜」、「菜絕對便宜！賣場就先過一手了，菜市場很多都大盤商出來賣」、「不用殺價啦，從市場頭問到市場尾，就知道誰賣便宜」。

另一派喜愛去大賣場購物的人則說，「市場老鼠比較大隻」、「大賣場比較貴是常態，但退貨比較爽快」、「肉品拚不贏好市多啦」、「菜市場很多攤販看年輕人不懂，不是賣貴就是拿爛的部位給你，被騙好幾次」、「賣場看得到價格比較安心」。