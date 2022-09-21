民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日批新北市長侯友宜的不僅施政滿意度逐年降低，各項施政評比也變成吊車尾，對此侯友宜則回應稱民調高高低低很正常，會繼續努力、加油；對此，林佳龍再酸侯友宜不願面對真相，遇到質疑都只會像念經般說「好好做事」「市政優先」，更要他效法聖嚴法師的精神，要學會「面對它、接受它、處理它、放下它」，才能解決問題。

林佳龍表示，市政滿意度低是侯友宜不願面對的真相，不論是天下、遠見雜誌所做的民調，或是在同個機構長期的趨勢、客觀指標，都顯示趨勢是樓梯往下走，值得侯市長反省。

他說，新北市已升格為直轄市12年了，預算也倍增，城市的競爭力在客觀指標呈現的是六都吊車尾，而主觀的施政滿意度，侯市長也從原本的第二掉到第五，然後掉到第九名，這是同一個機構做，不是突然發生的。

林家龍也批，侯友宜都用「好好做事」「市政優先」來迴避問題，跟過去馬英九講的謝謝指教一樣，遇到問題也都千篇一律，被質詢時也是說要好好做事，記者問他也說要專心做事，結果現在發現雖然新北市升格12年、預算加倍，但他卻做不出甚麼讓大家有感的大事，面對恩恩案也是避重就輕。

針對恩恩案以及鄭南榕自焚事件，林佳龍表示，如果不願意面對這樣的真相，就不可能去檢討改進，所以要送侯市長一句聖嚴法師曾經講過的話，就是「面對它、接受它、處理它、放下它」。