根據《美麗島電子報》搶先曝光的新竹市長候選人最新民調，民眾黨高虹安支持度以29.9％領先，其次是民進黨沈慧虹的24.9％與國民黨林耕仁的21.2％，結果讓人意外。名嘴黃世聰分析表示，高虹安民調在年輕族群跟專科以上學歷都領先。

《美麗島電子報》21日在《關鍵時刻》節目中公布新竹市長選戰最新民調，調查時間為19日到20日，結果高虹安以29.9％領先，其次是沈慧虹的24.9％與林耕仁的21.2％。根據該民調再交叉分析，高虹安在20歲至29歲的支持度為37.1％、30至39歲為37.0％；沈慧虹為15.5％與21.9％；林耕仁為16.3％與20.4％。而在大學學歷方面，高虹安支持度為43.8％，沈慧虹為20.2％，林耕仁為16.5％。

黃世聰分析表示，新竹市長最新民調，民意支持度最高的是高虹安29.9％，其次是沈慧虹的24.9％與林耕仁的21.2％。適合度來說，也是高虹安以36.9％領先，其次是沈慧虹的34.2％與林耕仁的31.0％。所以現在看來，高虹安在這個區域，的確是處於領先的地位。

黃世聰接著表示，為什麼高虹安民調會領先？因為她在年輕族群裡，是處於領先的；她在專科以上學歷的選民部分，也是大幅領先，她在這兩個區域，都全部領先，因此，從現在整個局勢來說，對高虹安非常有利。