北市1名周姓男子，於102年和小花（化名）吃完晚餐後，向小花表示，自己有在健身，可以摸看看他的胸肌，小花觸摸後，周男又以公平為由，要求小花的胸部也讓她摸，未料遭小花拒絕後，周男竟趁小花來不及反應之際，強行摸她的胸部2次，小花成年後，只要回想起她曾被侵害過都會崩潰大哭，因此鼓起勇氣，提起告訴，法官依強制猥褻罪，判周男有期徒刑6月。台灣高等法院依強制猥褻罪判周6月徒刑，緩刑2年。

據判決書指出，周男在於臉書社團認識小花的姊姊，因而結識小花，2人於102年10月相約見面，用完晚餐後，周男向小花開玩笑說可以觸摸他的胸肌，小花用手指戳了周男的胸部1下後，周男竟圖性騷擾，向小花表示，公平起見他也要摸回去，趁小花來不及反抗之際，用手勾住小花肩膀，隔著上衣觸摸小花胸部1次。

小花當下非常的驚慌，將雙手環抱在胸前，質問周男是否也這樣觸摸姐姐，未料周男竟基於強制猥褻之犯意，用手勾住小花的肩膀，在違反小花之意願的情形下，強行將手伸入小花內衣，強制猥褻1次得逞。小花回家後向姐姐哭訴此事，姐姐於103年5月在臉書社團張貼事件發生經過，小花對次是仍耿耿於懷，成年後向臺灣臺北地方檢察署提起告訴。

周男向法官表示「我當時只是在跟小花打鬧，她並沒有反抗，我沒有要強制猥褻她的意思」，小花反駁，至今仍對周男摸胸的事仍感到耿耿於懷，現在想到還會流淚，且小花103年也曾在臉書發文「結果他真的勾住我肩膀摸了我胸部，當時我嚇傻了，不敢在街上大喊他是變態，只有很白癡的問說：難道你也這樣摸我姊嗎…他說，對啊我也這樣摸你姐的，竟然又再勾住我房膀一次，這次伸進衣服裡，再伸進胸罩裡抓我的胸部，當下真的嚇死了啊」。

台北地院的法官認為，周男與小花為朋友關係，周男不尊重女性，以開玩笑的藉口，違反小花意願，在騎樓強摸小花之胸部數秒鐘，造成她心靈受傷，長期無法釋懷，雖然周男犯後否認犯罪，但不否認摸小花胸部之事實，且承認其行為確有不當之處，又當場鞠躬對小花道歉，因此依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得以易科罰金。

周男不服上訴，高院法官認為周強行摸胸傷害被害人心靈，一審時周否認犯罪，但「不否認摸胸」，也承認行為不當，判他6月徒刑並得易科罰金並無不當，考量二審時與女方和解並獲得原諒同意給予緩刑，因此宣告緩刑2年、接受20小時法治教育並付保護管束。