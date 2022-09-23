就讀某大學一名穿著高跟鞋較為女性化的男大生小雄，因對同校就讀的小明有好感，某天深夜約對方到學校吸菸區聊天，小雄見四下無人、突然將小明拉到角落，快速拉起對方手撫摸自己身體，又自後方環抱親吻脖子，甚至當場脫下對方褲子，用唇部碰觸下體，小明嚇得驚慌逃離，這時才發現眼前的「女同學」竟是男生，小明氣得報警提告，法院審理後，依強制猥褻，判小雄6月徒刑，可易科罰金。

根據判決，就讀某大學的學生小雄，在大學宿舍附近之吸菸區認識小明，當天曾至小明宿舍房間聊天，對他心生好感，又主動至小明宿舍房間內找他聊天，並約他到吸菸區聊天，接著拉小明雙手撫摸自己身體，但小明不斷抗拒，又用以手環抱住對方親吻脖子、隨即拉下小明褲子，蹲下用舌頭觸碰下體，小明嚇得立即逃開，事後報案提告。

根據判決書，受害男同學小明向法官表示，「我們第一天遇到的時候，大雄叫我帶他進男宿舍，我還以為他是女生，對方說我很可愛，抓我的手去摸他持續幾分鐘，案發當天他把我的手抓去抱他，摸他臀部，他還抱我親我的脖子，我非常的無法接受，一邊反抗一邊說要回去睡覺，但他又把我拉去角落很快速把我褲子拉下來繼續摸，然後用嘴巴去接觸，那一刻我就嚇到，直接用蠻力衝回宿舍。」

但小雄卻表示，小明有問我可不可以碰我的胸部，我就往前靠近他的手，讓他伸出來的手碰觸我的胸部，因為我穿細跟高跟鞋，鞋跟卡到地面裂縫，突然往前跌倒，就拉到他右邊的褲子，他嚇一跳，就跑走了。」

但法官審理時，查看監視影像，發現小明當下抗拒掙脫、跑步離開現場的畫面，事發後小雄也曾到宿舍向小明道歉。因此認定小雄為逞私慾，不顧對方抗拒，強行對小明進行猥褻行為，事後還否認犯行，又未能與小明和解，判小雄6月徒刑，可易科罰金。