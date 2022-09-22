【LIVE直播】入境檢疫「0+7」最晚10月中上路 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情連3天下降，國內今新增4萬2212例，比上周降低6.8％，境外移入個案則增258例，另增59例死亡。死亡個案中，最年輕為1名患有肝腫瘤的30多歲個案。

疫情監測組組長周志浩表示，今日本土個案比起前幾天下降，與上周四相比，共下降6.8％左右，往好的方向發展。今日本土個案以新北單日新增9060例居多，其次依序為台中5464例、台北5067例、桃園4488例、高雄3506例、台南2434例等；境外移入個案則分別自越南、德國、美國、菲律賓、印尼等入境。

與此同時，國內今日新增275例中重症個案，其中217例中症、58例重症。醫療應變組副組長羅一鈞說，重症個案包括1例15歲少女，無慢性病、未接種疫苗，9月16日快篩陽確診，9月17日被發現在家中昏倒、意識不清到急診就醫，有高燒、缺氧，PCR陽性，Ct值13.8。

該少女經電腦斷層顯示有顱內出血，疑似頭部外傷引起，包括左側硬腦膜下出血，以及腦內出血。9月17日，少女緊急接受開顱減壓手術，取出血塊，術後恢復良好，9月21日拔管，移除呼吸器，預計今日轉出加護病房至普通病房。

目前青少年共累計15例重症，其中8例肺炎、3例MIS-C、3例共病（車禍創傷、鎮靜劑過量、頭部外傷）、1例心肌炎，死亡則維持5例。

死亡個案方面，今日國內共新增59死，其中最年輕為30多歲男自，患有慢性精神疾病，接種過1劑疫苗。男子9月2日發燒、全身痠痛至急診，X光顯示左側肺炎，電腦斷層顯示有胸水和肝腫瘤。

男子9月8日住院，當時新冠PCR陰性，9月14日因再度發燒，PCR轉陽確診，給予瑞德西韋、類固醇、氧氣面罩治療，因呼吸窘迫、病況惡化，加上男子拒絕進一步積極檢查治療，於9月16日死亡，死因為新冠肺炎、疑似惡性腫瘤。2020年以來，國內共累計613萬2794例確診、1萬702例死亡。

羅一鈞表示，目前仍是住院收治的高峰，收治住院的情形來持平，和上周相比有增加，雖然本周專責病房的收治沒有調整，但會持續留意收治量能，每周檢討是否有上調、下修的空間。待疫情高峰過去，會讓醫院正常地收治非確診者的住院需求。