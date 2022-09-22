香港政府正研究放寬入境檢疫政策。香港01引述消息，港府最快下周公布將現有「3＋4」安排改為「0＋7」，即全面取消酒店檢疫要求，旅客只需接受7天的居家隔離監察，亦正研究可否取消上機前需做核酸檢測的規定，但入境後的核酸檢測則會保留。「0＋7」有機會最快10月初推行。

香港疫情近日回穩，除了確診個案減少至每日5千多例，新冠患者住院人數及每日新增入院數也由高位回落，特首李家超日前指出，各部門正積極研究調整抵港檢疫要求，將盡快對外公布。