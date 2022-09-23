疫情指揮中心宣布最快10月13日取消居家檢疫，入境改為自主防疫「0＋7」。對此，行政院長蘇貞昌今上午赴立院進行施政報告前表示，未來1周疫情若無重大變化，預計10月13日就會解封，讓國人全部恢復正常生活，並開放國境。

疫情指揮中心昨日宣布，分2階段開放邊境，9月29日起，恢復66個國家免簽證待遇，入境取消機場唾液PCR，改發每人4劑快篩，並調整每周入境上限6萬人；若疫情穩定下降，最快10月13日取消居家檢疫，入境改為自主防疫「0＋7」，並取消長達2年半的「限團令」，自由行和旅行團出入境將全面解禁。

對此，蘇貞昌今被問到，10月13日後，口罩鬆綁政策及0＋7的配套是否已經準備好？他表示，感謝國人同胞的團結合作，感謝第一線醫護人員2年多來的辛苦，我們終於走到疫情要到結束前的最後一哩路。

蘇貞昌說，最近雖然國外疫情有再起的狀況，但國內都在穩定控制的預測範圍內，這幾天確診數也連續下降，因此政府已經宣布第一階段的開放，同時會觀察1個星期，如果一切如原先預判，沒有重大變化的話，經過2個禮拜的預告，同時就會解封，就能夠讓國人全部恢復正常生活、開放國境，時間大概是在10月13號。

但蘇貞昌強調，基於國際疫情還在變化，還是會有基本的防疫措施，請國人同胞做好各項防疫規範要求，配合保護健康。