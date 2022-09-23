近日天氣開始早晚偏涼，新北市水利局預告今年最後玩水時光即將結束，位於新北河濱公園及新莊區塭仔底濕地公園戲水池將於10月1日起暫停開放，想玩水的市民朋友們趕緊把握時間，呼朋引伴免費玩水再衝一波。

水利局表示，新北河濱園區內開放的多項戲水設施，包括三重熊猴森樂園的海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶型水道戲水區、汐止星際遊戲場水星戲水區、八里噴霧廣場、辰光橋水地毯等，自10月1日起暫停開放，休園期間會持續針對設施進行定期保養維護。

而位於新莊區塭仔底濕地公園戲水池也將同步暫停開放，歡迎還沒來體驗及還想再來戲水的市民朋友，趁著秋老虎發威暑氣未消時，把握玩水最後機會！

水利局說，塭仔底濕地公園是中港大排附屬公共設施，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，戲水池雖暫停運作噴水，旁邊還有兒童遊樂區、可愛造型涼亭、休憩廣場和溜冰場等，免費開放使用，沿著生態池旁的步道行走，可以看見池內有魚，時而有水鳥低飛，池邊樹蔭濃密綠意盎然，悠閒散步其中十分愜意舒服！

毗鄰的中港大排河廊，河道牆邊種植水生植物及水道內也有烏龜與小魚悠遊，路上也有一群鴿子在休息，還有鄰近的高樓大廈層層堆疊景緻，美拍景點俯拾皆是，色彩斑斕積木橋、Q萌可愛彩繪牆和水聲悅耳落瀑等，另外沿岸綠植花卉九重葛、紫花蘆莉草、金銀蓮花及翅莢決明等亦悄悄綻放，五顏六色花姿優美令人驚艷連連。