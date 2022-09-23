生活中沒有愛情的滋潤，孤單寂寞，看著身邊成雙成對的小情侶，走在路上甜甜蜜蜜，動不動就撒狗糧，實在好刺眼，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、雙子座、獅子座覺得，哪怕隨便找個人，也不想孤孤單單寂寞一人。

雙魚座

雙魚座把愛情看得很重，嚮往童話故事或偶像劇中的情節，若遲遲等不到緣分，雙魚座很難忍受一個人的寂寞，他們寂寞的心情很容易被貼心舉動感動到就陷下去，

當初只是為了想戀愛而戀愛，過段時間，雙魚座可能會開始後悔，覺得自己應該有更好的對象，不該這麼衝動。

雙子座

雙子座不是那種甘於寂寞的人，他們活潑好動、愛玩愛鬧，再加上雙子座對待愛情的態度比較隨興，很容易為了想戀愛而戀愛，甚至只是為了好奇而跟誰相處一陣子，總之就是不想一個人，但是到最後總是會後悔，不該這麼衝動。

獅子座

對有些人來說，寂寞是一種享受，但對獅子座來說，寂寞讓他無法忍受，愛面子的獅子座，為了讓自己看起來臉上有光，為了滿足自己愛熱鬧，愛有人捧的個性，獅子座會為了戀愛而戀愛，證明自己有魅力。