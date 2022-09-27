每當你聽見有關初戀的歌曲旋律，心中突然浮現前任臉孔，不是每個人都能與初戀情人有結果，但是對以下這幾個星座來說，初戀有著非常特別的意義，會令他們一輩子珍惜。《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、金牛座、巨蟹座、雙魚座，無法忘記前任的事情，耿耿於懷。

牡羊座：難忘的初體驗

對於牡羊座而言，初戀給予了他們最多的初體驗，第一次心跳加速，第一次感到悸動，情竇初開的牡羊座，第一次面對愛情的經驗必然是橫衝直撞，愛如潮水。他們全心全意、毫無保留的為那個人付出，他們與初戀情人共同經歷了許多人生初體驗，他們學到了如何去愛一個人，也學到了如何自愛。那些愛過、傷過的日子，讓牡羊座無法輕易忘懷，所以每當他們想起時，心中會特別的痛，始終放不下。

金牛座：無法釋懷的遺憾

想起初戀，金牛座最主要的感覺，其實是對當初那段感情耿耿於懷。曾經真心付出，最後卻無奈分開。在回憶初戀的時候，會覺得當時自己太不懂事，說了很多氣話；當時不夠有勇氣，輕易就分手了，這些過往的回憶，伴隨著未被滿足的願望或需求，在金牛座的心裡埋下一個懸念，念念不忘的並非是愛意，而是滿滿的遺憾。

巨蟹座：依舊溫暖的美好

巨蟹座在回憶一段過往的時候，是比任何人都要細心的。最美的不是下雨天，而是與你一起躲過雨的屋簷。那些甜蜜的話語，都被他們收藏在心底，捨不得去挖掘觸碰，他們甚至可能還保留著當時的信件和禮物，當年紀漸長，當他們經歷失落和孤單時，重溫這些記憶，仍然能夠感到一股暖流湧上心頭，心裡滿滿的遺憾。

雙魚座：回不去的天真

與其說雙魚座難以忘懷初戀，不如說他們忘懷不了當初那個笨拙單純的自己。不知道怎麼表達愛意，懵懵懂懂的情竇初開，只談喜不喜歡，沒有太多複雜的想法， 長大對雙魚座而言太殘酷了，他們覺得現在的自己不可愛了，所以，回憶起初戀，他們會給那段時光刻上一個記憶點，雖然很傻，但是傻得很天真。那些天真的時光，正因為一去不復返，更顯得彌足珍貴，過往的記憶，只留在最深的心底中。