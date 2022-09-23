大夥依依不捨錄最後一集。（台視提供）

台視《綜藝3國智》本周六（24日）播出最終回，主持元老納豆帶著女友依依驚喜回歸，兩人當初因為節目相識，在最後一次錄影一同現身格外有意義。

納豆一出場就受到主持群熱烈的歡迎，他開心的和伙伴們擊掌，這也是一直專心休養身體的納豆，近期唯一參加錄影，還刻意留給6年來共同打拼的夥伴們，他感性的表示：「真的、真的、真的太謝謝大家了，在需要的時候，你們都還在這邊。」

相隔數月主持群終於全員合體，大夥既開心又感動，王少偉也忍不住哽咽，向好夥伴納豆溫情喊話：「雖然今天是畢業典禮，但我們所有人看到你在這邊，就是最開心的事情。」大夥彼此間的好感情顯露無遺。

主持群本周再度接下遊戲任務，其中一關便是和製作人挑戰撲克牌比大小，打頭陣的納豆對著鏡頭怒吼氣勢十足，自信滿滿表示：「我先來！」納豆以往在節目中通常有人拱一下就大方加碼，也常自嘲「腦波弱」，這次大夥再問他願不願意加碼，納豆斬釘截鐵的表示：「不要！」張立東打趣表示：「你腦波變強了。」王少偉也笑說：「以前很好洗腦，現在不好洗了。」

《綜藝3國智》以校車作為主題包裝，載著主持人在車上吵吵鬧鬧，現在巴士即將停靠終點站，王少偉感動表示：「帶給所有觀眾充滿歡笑、緊張刺激，但又非常療癒的綜藝節目，人生就像這台巴士，希望大家永遠不要忘了，這6年來我們沿途看到的這些風光，能跟大家一起共事，就是最快樂幸福的事。」