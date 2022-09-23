繼肯德基宣布正式與蛋塔劃分界線造成轟動後，近日網友在Dcard發佈一段影片，讓大家超傻眼！影片中只見民眾排隊守候在一台販賣機前，仔細一看，上面寫著「KFC青花椒香麻風爆包」，網友取得商品後，發現外觀與市售零食包裝相似，但打開後是空的，卻散發出一股濃郁的青花椒香氣，令眾人直呼太神奇！該影片曝光後引起熱烈討論，網友紛紛留言表示「酷欸哪裡有」、「欸好神奇喔不知道聞起來什麼感覺」、「是肯德基又在搞什麼行銷嗎？」，甚至有人大膽臆測「居然賣起空氣了」！

「KFC青花椒香麻風爆包」造成網友轟動紛紛留言。(翻攝自Dcard)

肯德基憑藉著爽脆多汁的經典炸雞，奠定多年來屹立不搖的地位，更不時推出創新口味擄獲人心，其中又以「青花椒香麻系列」被網友點名為老饕最愛的夢幻逸品。獨門的青花椒香麻醬料，無論裹在炸雞或漢堡都十分對味，尤其那香麻的迷人滋味，總是讓人魂牽夢縈，沒想到現在又有以「KFC青花椒香麻」味道推出的「空氣包」，超新奇商品立刻在網路造成炫風。

除了Dcard上曝光的影片之外，擁有38.6萬名成員的臉書社團「路上觀察學院｜世界上真的是無奇不有」也有網友發文表示，在客戶公司附近發現「KFC青花椒香麻風爆包」販賣機，起先以為是青花椒口味的零食，，沒想到打開後整包都是空氣，令網友傻眼不禁吶喊「這是讀空氣的梗嗎……」！

網友將發現「KFC青花椒香麻風爆包」的照片發佈在臉書知名社團上。(翻攝自臉書社團「路上觀察學院｜世界上真的是無奇不有」)

貼文一出立刻引發眾多網友留言，「所以很香嗎？」、「跟你說了是香麻風暴了呀!香麻味的空氣包」，也釣出大批肯德基青花椒鐵粉，敲碗求問哪裡才買得到？留言「先怒吃一波青花椒炸雞好了」、「太讚！跪求哪裡買」、「青花椒太經典，超愛這一味」、「要出青花椒新品嗎！？」，新奇的行銷手法讓人忍不住猜測，究竟肯德基要推出什麼超狂新品，已在網路上掀起討論熱潮。

在知名臉書社團上也引發討論，掀起網友的好奇心。(翻攝自臉書社團「路上觀察學院｜世界上真的是無奇不有」)

其實，肯德基的下一步行動似乎不難猜測，日前，肯德基就在官方FB發文預告OO風爆即將席捲，要人小心一聞入魂；緊接著又見新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」的廣告，種種跡象似乎有跡可循，但無論如何都讓青花椒鐵粉摩拳擦掌，紛紛表示已經準備好了！