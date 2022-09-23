立法院新會期今（23日）開議，行政院長蘇貞昌原訂上午10點進行施政報告並備詢，但國民黨團認為政府防疫失能，疫苗採購黑箱，蘇揆應道歉，因而占領主席台杯葛議事。對此，民進黨立委王美惠表示，國家需要理性的監督，人民期待理性的問政，國民黨真是做了最壞的示範。

王美惠表示，立院再度空轉，議事再次停擺，今天立法院正式開議，她也一早北上，來到立法院準備開會。但是，議場內國民黨再次霸占主席台，杯葛議程，讓國會空轉。國民黨真是浪費全民的納稅錢，又辜負人民的信賴。

行政院長蘇貞昌原訂今（23日）上午10時進行施政報告並備詢，但國民黨團認為政府防疫失能，疫苗採購黑箱，蘇揆應道歉，因而佔領主席台杯葛議事。經協商後，民進黨立院黨團總召柯建銘認為，為讓議事順利進行，允諾回頭請蘇貞昌透過口頭施政報告的機會針對國民黨訴求做出回應，因而順利取得與國民黨之間的折衝空間，施政報告則順勢改於下周二再進行。