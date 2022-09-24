俗話說一樣米養百樣人，有些人個性和善好相處，但也有人性格霸道，凡事自己說了算，運勢網站「摘星工廠」就點名3大星座天生流著霸道血液，不僅會強迫別人接受自己的觀點，稍有不順更會大發雷霆，經常讓旁人無所適從。

▍獅子座

獅子座自我意識強烈，加上好勝心與自尊心極強，要說霸道他們絕對當之無愧，凡事都是自己說了算，不容許別人質疑。此外，獅子座還會將自己的想法意見加諸在別人身上，要求對方接受自己的觀點，甚至指使別人按照自己的意願行事。

▍牡羊座

「一山不容二虎」的心態深植在牡羊座的內心，他們希望所有人都能乖乖配合自己，因為自己是群體中最強、最具指標性且掌握話語權的人，因此做出的任何決定都是正確且無庸置疑的。

▍摩羯座

摩羯座對自己極度自信，即便會給人一種目中無人的感覺，他們也不在乎，因為相較於別人的意見，摩羯座凡事自己說了算，也不容許別人有半點質疑，一旦有人試圖挑戰他們的權威，那麼倔強的摩羯座也絕不會示弱，反而會以更加強硬的姿態應對。