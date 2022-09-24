選秀節目《原子少年》冠軍團「天王星」成員高胥崴、蔡承佑、小孩、吳昱廷與高有翔24日出席品牌擔任一日店長，吸引大批粉絲到場支持。天王星已被滾石唱片簽下，被問及出道進度、新團名？隊長高胥崴語帶保留說，「這些都已經有進度了，大家（粉絲）都很重要，希望都能在第一時間一起接收到消息」。

高胥崴外型帥氣亮眼，過去從事保險業務員，直言目前專心衝刺演藝圈事業，保險業的工作已轉為兼職，會接受團員的保單？高胥崴笑說，因為現在工作繁忙，不會接受陌生開發，「會介紹給熟悉的朋友、主管，推薦給信任的人來接。」

5人近來積極參與歌唱、舞蹈課程，努力培養提升實力，他們自認在上課過程每個人都有遇到瓶頸、困境，包括唱歌走音、錯拍等，高胥崴自認在上課過程，算是犯錯最多的人，「我有個問題是走音不知道自己走音，音都不太準」，小孩則自我鼓勵說：「都會出錯的時候，因為我們不是接受專業訓練出身，需要花一點時間。」