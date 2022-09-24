民進黨新竹市長選情拉緊報，黨祕書長林錫耀下令公職應發揮火力。但《美麗島電子報》董事長今晚公布民調指出，在綠營攻擊博士論文後，民調卻顯示高虹安的支持度已達到29.9％，領先民進黨參選人沈慧虹的24.9％、國民黨參選人林耕仁的21.2％；在此情況下，預料新竹市極可能出現「棄藍保白」的棄保效應，沈慧虹選情非常不樂觀。

新竹市長選舉在前市長林智堅拋出「台積電也有不良品」後，再次成為全國矚目焦點。因選情緊繃，民進黨21日中常會上，傳林錫耀點名高虹安說，高對論文爭議的態度傲慢，黨公職應發揮火力支援。

面對綠軍火力鎖定高虹安，吳子嘉今在《董事長開講》YouTube直播節目表示，《美麗島電子報》最新民調顯示，新竹市長支持度分別是高虹安29.9％、沈慧虹24.9％、林耕仁21.2％；若以年齡交叉分析，會發現「20-29歲」年輕世代，高虹安支持度為37.1％、沈慧虹15.5％、林耕仁16.3％。

吳子嘉進一步指出，為了解當地是否可能出現棄保效應，民調特別詢問若目前支持的候選人可能選不上，是會繼續支持？或改投哪位候選人？結果高虹安支持度升至39％、沈慧虹28.8％、林耕仁25.8％，這代表選情愈緊繃，愈可能會有大量選票轉向高虹安。

因此，吳子嘉強調，高虹安勝選的關鍵，就在年輕選民的投票率。因此，10月1日他將協同高虹安在新竹市舉行「董事長開講」粉絲見面會，盼藉此爭取更多年輕人對年底大選的關注。