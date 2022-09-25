民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，在澄清記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，她為此鞠躬致歉仍被綠營圍攻，專訪時一度淚灑並中斷錄影3分鐘。《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日直言，目前高虹安一個人孤軍受到民進黨大軍打壓，這些人瘋了，他也指出，「新竹勝負的關鍵，就在年輕人一定要站出來」。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中表示，高虹安這禮拜發生很多事情，目前她孤軍受到民進黨大軍打壓，新竹市的地方勢力確實很有力量，但他強調「高虹安是美國辛辛那提大學的博士，辛辛那提大學的論文絕對不會有問題，更何況是理工科，更沒有抄襲的問題，所以這些人瘋了，現在全黨攻擊高虹安一人，這太離譜了」。

另外，吳子嘉拿出新竹市長候選人「適合度」民調，在複選的前提下，高虹安36.9％、國民黨林耕仁31.0％、民進黨沈慧虹34.2％；而在「支持度」方面，高虹安29.9％、林耕仁21.2％、沈慧虹24.9％。吳子嘉認為，從這份民調可以看到，民進黨只要把高虹安打掉就有機會贏，他並提到高虹安有個弱點，那就是其年輕人支持度領先競爭對手，但年輕人投票率不高。

最後，吳子嘉覺得，民進黨現在打高虹安論文有問題，不是打給竹科高科技人看，是打給民進黨50歲以上的基本盤看，讓他們去以訛傳訛。吳子嘉分析，高虹安的情況和台北市長候選人黃珊珊很像，黃與競爭對手相比也是年輕人對她的支持度最高，但因為民眾黨跟黃的票都沒有基本盤，老年人的票才是基本盤，有基本盤才會穩，因此新竹勝負的關鍵，就在年輕人一定要站出來。