媒體人周玉蔻作風惹議，被外界認為與其交情不錯的民進黨台北市長參選人陳時中極力撇清兩人關係，更稱「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天開嗆，前幾天他們一起在節目上欺負慈濟，「那時候為什麼陳時中不切割呢？」

蔣萬安今天出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽開球，對於近來陳時中與周玉蔻切割，他直言，跟周交好、縱容她的是陳，現在要跟她切割也是陳，難道陳忘了，當時周說打不到高端，陳還要邀她一起去嗎？

蔣萬安說，這樣的好交情，沒有任何其他人可以比得上，前幾天他們一起在節目上欺負慈濟，「那時候為什麼陳時中不切割呢？」

至於陳時中喊「投給蔣萬安，就是投給周玉蔻」，蔣萬安說，「所以他還好嗎？」問了很多人，大家也聽不懂他在說什麼，其實他們就是表面上要切割，實際上暗地合謀，就這麼簡單。

媒體詢問，民進黨放任周玉蔻，意外團結藍營基本盤？蔣萬安指出，沒有這方面任何算計，民進黨要怎麼做、內部怎麼分工，這要去問他們，他堅持自己的腳步，持續端出政策牛肉，一步一腳印爭取市民的認同。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊聲援蔣萬安，是否為了拉藍營票？蔣強調，任何人都對這樣的惡質選風、低劣操作手法無法接受，這次所有的民眾看得很清楚，為了要抵制惡質選風，唯一的方法就是在11月26日大家站出來投票，來對卑劣、低劣的選舉方式表達不滿。