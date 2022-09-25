新北市一名周姓男子今年前往某間蝦皮店到店取貨，期間與林姓男子起衝突，林男一路追出店外，但追趕不上周男，便栽贓周男偷竊並大喊「抓小偷、抓小偷」，事後周男不滿提告。台北地院審結，依誹謗罪，處罰金1萬元。可上訴。

判決書指出，周男與許男於今年3月晚間，先後進入新店區某間蝦皮店到店取貨，2人因商品取貨問題發生爭執，周男先離開店鋪後，許男便緊緊跟隨，周男察覺後加速奔跑。

豈料，許男因追趕不上擔心跟丟周男，而當街對周男大吼「抓小偷、抓小偷、抓小偷」等語，使得路人誤認周男偷竊而阻止周男離去，周男不滿被誣賴偷竊，便報警控告許男涉嫌侮辱，全案經由新店警方函送地檢署。

許男接受警詢與偵訊時，坦承有與周男起衝突，也知道周男沒偷竊，一度坦承有對周男吼叫「抓小偷」，後又改口不認，稱自己不清楚是誰喊的，詢問是否有證據可證明是他喊的等語。但檢方參酌警方提供的監視器畫面，清楚拍下許男大喊「抓小偷」，且周男也被路人攔下，認定許男的確涉犯誹謗罪嫌，依法將其起訴。

台北地院法官認為，許男與周男本不相識，但許男僅為了商品取貨問題，就隨意在公共場合朝周男大喊「抓小偷」，已貶損周男的人格評價，考量許男犯後終於坦承犯行，及其收入狀況等一切情況，依誹謗罪，處許男罰金1萬元，得易服勞役10天。可上訴。