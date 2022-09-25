周玉蔻。（資料照片）

對於陳時中說他跟周玉蔻一點私交都沒有，外界解讀是要切割周玉蔻，周玉蔻在臉書回應，一群笨蛋不懂裝懂別儍了吧？那叫「放電」開示啦！周玉蔻並向陳時中喊話，「蔻蔻姐敬愛你」、「我就是愛阿中！」

台北市長柯文哲指民進黨台北市長候選人陳時中與名嘴周玉蔻的關係「像戒毒症候群」，陳時中今（25）日反嗆柯P，「他可能自己才有這樣一個症候群」。他再度切割周玉蔻，強調「我跟她一點私交都沒有！」「我沒有跟誰要掛在一起」。

陳時中重申自己跟周玉蔻，就是在公務往來相關新聞需要的時候接受訪問，將政策說明清楚，至於私交，「我跟她一點私交都沒有！」

對於「投給陳時中就是投給周玉蔻」、「喜歡周玉蔻就投給陳時中」的說法，陳時中說，他到現在為止，沒有看到這樣的一個說法，也沒看到這樣子的節目，他也不便評論。

不過周玉蔻在臉書回應，一群笨蛋不懂裝懂別儍了吧？那叫「放電」開示啦！並認為陳時中是台灣的防疫英雄，還是人格清正的台灣男子漢！台灣政壇最需要的優質領袖！

周玉蔻並向陳時中喊話，「蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！還會替你拉一百票！一千票！萬萬票！」「我就是愛阿中！」

（取自周玉蔻臉書）