民眾黨新竹市長候選人高虹安先前為了回應論文爭議開記者會，卻意外引發高低學歷的論戰，甚至有些媒體認為高虹安是在「炫耀學歷、戰學歷」，因此最近就有一份最新的民調指出，有74％的民眾認為「根本跟炫耀跟戰學歷無關，被抹黑本就要澄清阿，不然勒？」，僅有3％的民眾認為「高虹安就是在炫耀學歷跟戰學歷～囂張什麼」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》23日對於「某些媒體操作高虹安的風向覺得她是炫耀學歷、在戰學歷」台灣民眾的反應，進行了網路民調，截至25日21時，已有5萬人進行投票，有74％的民眾認為「根本跟炫耀跟戰學歷無關，被抹黑本就要澄清阿，不然勒？」、有22％的民眾認為「綠媒觀眾真的就沒在用腦的，很容易帶風向」、有3％的民眾認為「我覺得高虹安就是在炫耀學歷跟戰學歷～囂張什麼」、也有1％的民眾有「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「學歷不代表一切，最重要的是他學歷是真實的就好！有本事就攤開在陽光下，誠實才是重點」、「這種越這樣操作只會越讓人反感，重點是『誠實』和『禁得起檢視』，高虹安本意是『澄清不實的抹黑』，不是戰學歷，那一句我覺得有小部份算失言，但是她也很誠懇的馬上道歉反省」、「高虹安在立院的質詢犀利，有重點，確實優質，公開學經歷後更加分，真材實料，真金不怕火煉」、「優秀的人就是優秀，高虹安不過是把事實講出來給大眾聽而已，誠實的人會錯嗎？反而這社會上確少的就是這樣誠實的人，讚！」、「能唸書是邏輯思考力整合能力強，看她問政都能抓到重點，對新竹也是好的候選人，恭喜新竹」。