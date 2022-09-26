對於陳時中說他跟周玉蔻一點私交都沒有，外界解讀是要切割周玉蔻，周玉蔻在臉書向陳時中喊話「蔻蔻姐敬愛你」，還酸柯文哲「吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！」此說法引來柯文哲留言「只有祝福」，並迅速獲得1.2萬個讚，周玉蔻回應「不歡迎、討厭你」、「那則留言像蟑螂，已經刪除！」

台北市長柯文哲指民進黨台北市長候選人陳時中與名嘴周玉蔻的關係「像戒毒症候群」，陳時中今（25）日反嗆柯文哲，「他可能自己才有這樣一個症候群」，並再度切割周玉蔻，強調「我跟她一點私交都沒有！」「我沒有跟誰要掛在一起」。

不過周玉蔻在臉書回應，一群笨蛋不懂裝懂別儍了吧？那叫放電開示啦！並向陳時中喊話，「蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！」

周玉蔻還說，「柯文哲吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！你柯文哲的高腰褲太醜！聽到你講我的名字就想吐！以後不准你柯文哲講周玉蔻三個字，討厭死了！」

結果柯文哲在周玉蔻臉書留言四字「只有祝福」，立刻獲得1.2萬個人按讚。此舉又引來周玉蔻不滿地說「不歡迎、討厭你」、「不准再來、已封鎖」。最後強調，那則留言像蟑螂，已經刪除！