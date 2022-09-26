周玉蔻轟「沒邀過上節目」 徐巧芯秀證據打臉：怕妳氣到中風

前中華民國小姐冠軍張淑娟，近日遭到資深媒體人周玉蔻點名和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至遭點名就是當年「晶華緋聞案」女主角；張痛批不實指控令人無法忍受，今（26）日正式提告，周玉蔻也現身北檢向張道歉，而國民黨台北市議員王鴻薇也現身嗆聲。對此，國民黨台北市議員徐巧芯就開第一槍，宣布即日起「拒上任何周玉蔻主持的節目」，更呼籲其他政治人物響應，這讓周玉蔻在臉書上氣炸猛轟「臉皮真厚！本人有邀請你上節目嗎？」結果徐巧芯又拿出證據打臉，引發討論。

周玉蔻今日因為不滿徐巧芯說拒上任何她主持的節目，因此就在臉書發文怒嗆徐巧芯臉皮厚、不要臉，甚至更PO出新聞的截圖畫面，直言自己從來沒有邀請徐上過節目。沒想到徐巧芯卻在底下秀出證據留言回擊，「你的節目剛開的時候打過兩次電話約我上節目，後來傳訊息，但我覺得妳太噁心、太邪惡就拒絕了」。

徐巧芯更接著說「不知道是不是年紀大了對於之前的事情容易忘記」，更好言相勸「老人家要多運動，調整心情，情緒像今天一樣這麼激動，我會很擔心妳氣到中風」，最後更送上4個字「只有祝福」，如此激烈的言論也讓眾多網友朝聖，成為注目焦點。