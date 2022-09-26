9月27日是木星一年一度的「衝」，是木星離地球最近，看起來最大、最亮，也最清楚的時刻，這也是自1963年10月以來最接近地球的一次。台南南瀛天文館今（26）日晚上8時最接近「木星衝」時刻，透過天文望遠鏡直播鏡頭，在YouTube官方頻道進行天象直播活動，帶民眾一睹這顆太陽系「行星之王」的廬山真面目。

木星又有「夜間明珠」之稱，隨著木星衝的到來，木星亮度將達到-2.9星等，要比夜晚最亮恆星－天狼星（-1.5星等）、還亮了約3.6倍，近期入夜後就肉眼就可清楚看見，使用簡單的雙筒望遠鏡就可以看到木星四大衛星，而利用小型天文望遠鏡還能看到木星表面斑斕的平行條紋，以及比地球還大的風暴「大紅斑」。

南灜天文館長何秋蓮表示表示，木星的英文名稱朱比特（Jupiter）源自羅馬神話中的眾神之王、也就是希臘神話中的宙斯（Zeus），表達木星是太陽系最大行星、是太陽系行星扛霸子的地位；因為距離地球不算太遠，因此來自太陽光反射的亮度就更顯得燦爛奪目、只僅次於月球和金星，所以可說是夜晚最耀眼的星空明珠。

南瀛科學教育館，南瀛天文館安排在今晚8時至9時30分，最接近「木星衝」發生之前的時刻，於YouTube官方頻道進行「木星衝」天象直播活動，除了提供深入淺出的專業解說服務外，還會進行線上有獎問答活動，歡迎民眾上線一探這精彩的特殊天象。