許多人可能覺得水餃是水煮的，所以熱量不高，但若是忍不住一口接一口，小心熱量破表！營養師顏元瀅日前在臉書粉專PO文指出，水餃熱量偏高，是因為絞肉油脂高、蛋白質少，且外皮為澱粉，並傳授一招聰明吃法，既能吃得剛好，又不怕熱量超標，更能兼顧營養。

顏元瀅表示，每個人的身高體重不同，與其斤斤計較熱量，更重要的是安排好蔬菜、肉、澱粉的飲食順序，透過先吃蔬菜、蛋白質的方法，就可以掌控好熱量跟醣分。

至於要怎樣才能吃得剛好又不會熱量超標？顏元瀅分享1招聰明吃法，那就是先點1份拳頭大的蔬菜量，再加1份約莫手掌心大小的蛋白質，等到都吃完之後再來衡量看看自己還能吃幾顆水餃，就是最剛好的份量。

顏元瀅直言，絞肉油脂含量高，相對的蛋白質比例較低，因此若能搭配合適的高蛋白食物，像是一杯豆漿或是一盤毛豆，就能維持肌肉量級基礎代謝。此外，水餃皮所含的麵粉量已經足夠，所以不用再另外多攝取澱粉。再者，水餃裡的蔬菜含量少，因此記得額外點一份蔬菜作補充。

營養師高敏敏過去也曾整理各式水餃熱量，以1顆水餃約30克計算，熱量依序為：韭菜水餃69卡、辣泡菜水餃56卡、韭菜鮮蝦55卡、韭黃豬肉54卡、咖哩水餃53卡、高麗菜鮮蝦52卡、高麗菜鮮肉50卡、雞肉水餃49卡、玉米水餃49卡、干貝水餃49卡、鮮蝦水餃48卡、蔬菜水餃36卡。

若加上1碟30克的醬油或是醋，前者熱量27卡、後者為11卡。高敏敏分析，1顆水餃熱量就逼近70卡，只要食用4顆就相當於1碗飯，食用10顆就是1個便當的熱量，且還有營養不均的問題。