台北市長選舉最新民調。(製圖/陳友齡)

根據最新民調，陳時中落居第三，前立委郭正亮分析，「周玉蔻真是偉大」，讓三個人的票都在流動，最傷的人就是陳時中！若年輕人不回流，陳時中就輸定了！

年底選戰進入倒數階段，根據中廣．蓋洛普徵信今(26日)發布最新民調，結果顯示，在台北市部分，國民黨台北市長參選人蔣萬安以27.76％支持度領先、無黨籍參選人黃珊珊為20.9％、民進黨參選人陳時中19.72％落居第三。

對此，前立委郭正亮今（26）日在中天電視《大新聞大爆掛》認為，陳時中的年輕票超低，且又有更多跑到黃珊珊，而黃珊珊的深藍票跑到蔣萬安，因為深藍最痛恨陳時中當選。

至於陳時中的年輕票，郭正亮分析，周玉蔻這種行徑怎麼都不處理？所以周玉蔻讓三個人的票都在流動，「可是最傷的人就是陳時中！」陳時中年輕票流失更多，並且導致藍營的票更集中支持蔣萬安。

郭正亮稱，「周玉蔻真是偉大」，選舉有時會這樣，要斷然處理、要自己處理，譬如陳時中立刻說不上周玉蔻節目，很容易啊。搞不好周玉蔻反過來一路罵陳時中，這樣對陳時中的選舉是利多！但陳時中也會怕！

郭正亮強調，政治人物要斷然取捨，哪一個重要？影響比較大？坦白說，年輕人不回流，陳時中就輸定了！但現在陳時中與年輕選民有一個大鴻溝，而周玉蔻在中間。