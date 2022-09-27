柴可夫斯基大賽鋼琴金牌得主家狄米崔．馬斯里夫（Dmitry Masleev）再度來台，將演奏拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，由首次來台的瑞士指揮家馬利歐．凡薩率領國家交響樂團同台演奏，本周末登場。

狄米崔．馬斯里夫表示，「拉赫瑪尼諾夫第二號鋼琴協奏曲有著極好的旋律、和聲、音樂想法和情感，我即將與國家交響樂團以及指揮大師馬利歐．凡薩戈合作演出，我非常期待與這些音樂家們一同站在舞台上。」

馬利歐．凡薩戈曾參與指揮柏林愛樂管弦樂團、萊比錫布商大廈管絃樂團、費城和波士頓管絃樂團、倫敦愛樂、法國廣播愛樂和NHK交響樂團，是頗為活躍的指揮家。

鋼琴家狄米崔．馬斯里夫出生及成長於烏蘭烏德（Ulan-Ude），畢業於莫斯科音樂院（Moscow Conservatory），2020年他和法國國家交響樂團演出協奏曲後，被法國音樂廣播電台稱呼為「超級獨奏家」。

這次演出的拉赫瑪尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲，是狄米崔．馬斯里夫於2015年獲國際柴可夫斯基大賽鋼琴金牌的指定曲之一，是拉赫瑪尼諾夫在1900至1901年所寫，拉赫瑪尼諾夫在經歷1897年第一號交響曲首演失敗後，有三年的時間陷入憂鬱症之苦，遲遲無法作曲。所幸經歷一番治療後，拉赫瑪尼諾夫終於再次提筆創作，造就這首曠世巨作。

同場還有次女高音范婷玉將演唱蕭頌《愛與海之詩》，此外還有孟德爾頌的D小調第五號交響曲《宗教改革》，以及一分鐘交響曲作曲計畫、作曲家陳思安的《濛濛》世界首演。演出將於10月1日在台北國家音樂廳登場。