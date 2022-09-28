網紅雪岑不但擁有一張神似大陸女星楊冪的姣好臉蛋，更有完美的身材曲線，她的身分也非常特殊，曾自曝自己喜歡信仰、熱愛拜拜，只要有時間就會去宮廟服務，因此被外界封為「最美禮生」。此外，她也非常熱愛分享自己的生活點滴，近日她在IG發出一張身穿白色「戰袍」的性感照片，令網友暴動喊：「好想拐走」

雪岑近日貼出一張照片，只見飄逸長髮的她坐臥在華麗的紅色沙發上，身穿白色低胸洋裝，露出精緻的鎖骨，以及豐滿的上圍，而洋裝心機的剪裁也讓胸前直接開了一個洞，露出渾圓弧線。下身的裙擺則是開高衩至大腿，露出一雙光滑細膩、沒有纖細修長的雙腿，腳踩一雙銀色高跟鞋，火辣的氣場全開，不需要語言，盡顯女神的風采。

雪岑在貼文中分享自己的價值觀，不但為自己加油打氣，也向同為女性的粉絲喊話，「公主夢是寵出來的，女王心是拼出來的。願所有美好的女子，都有做不完的公主夢，打不敗的女王心」。

照片發出後吸引大批網友前來按讚朝聖，網友們紛紛留言表示「超美的」、「好美的公主」、「美若天仙」、「照片也太辣了」、「女神好辣好美」、「銷魂女神」、「你真的美的太誇張了」，「女王就是強行拐走，才能以表忠誠」。