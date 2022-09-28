根據「長春新區發布」微博消息，今（28）日12時40分，大陸長春市消防救援支隊指揮中心接獲警報，位於長春高新區一家小油餅餐廳起火，事故造成17人死亡、3人受傷。

據報，消防人員立即趕往現場，迅速開展撲救和現場救援；省市也立即成立現場救援指揮部，組織救援、救治、調查等工作。

截至15時，現場搜救結束，事故造成17人死亡、3人受傷，企業法人已被控制。目前，傷者已送醫院救治，遇難者善後工作已同步開展，事故原因正在調查中。