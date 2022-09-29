各行各業應該都要互相尊重，就算是疫情期間特別辛苦的醫護人員也一樣。有外送員抱怨，自己跑榮總的單，但院方規定禁止騎車入內，他只能車停門口徒步送餐，沒想到卻被點餐的女醫護嫌慢，事後還被送上負評，大嘆「難怪沒人想跑榮總單」，更嘲諷表示感謝這位女醫護，又成功減少一位願意送榮總單的外送員。

這名外送員在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己在早上9點40接到榮總的2單外送單，但因為系統一次只會顯示一筆訂單資訊，送完第一單前不會知道第二單要送哪，送完長青樓的單後才知道第二單同樣是榮總，只是在中正樓，他又趕緊拿著第二單的餐點送到目的地。

外送員無奈表示，因為系統原因，送完第一單前，不會出現第二單資訊，不知道第二單同樣在院內，只能繞一大圈回門口拿餐再送，卻因此被女醫護白眼。(圖／爆怨公社)

原PO表示，如果能提前得知第二單資訊，送完第一單長青樓，再跑中正樓可以省很多時間，但自己實在沒有預知能力，偏偏院內又禁止機車入內，只好跑回正門拿餐，繞一大圈到中正樓，此時點餐女醫護開始奪命連環CALL，而果不其然，女醫護取餐時臉色非常難看，雖然自己試圖解釋原因，但對方口氣非常差，不願聽解釋，一直催促「下次可以快點嗎，快點找我錢好嗎」，事後也不意外收到「對客戶服務不專業」的負評。

原PO無奈表示，自己深知疫情期間醫護的辛勞，因此其他外送夥伴雖然幾乎都不願跑醫院單，但自己從未拒接過，但經過這次事件後，再也不會接榮總的單，「感謝這位小姐消滅了我服務醫護的熱情」。

文章曝光也引發熱烈討論，網友搖頭砲轟：「不想這樣說，但很多醫護真的狗眼看人低，態度超級差」、「醫護不意外啊，仗著自己專業口氣兇的咧」、「趕時間不會自己出去買？」、「有的醫護人員就是靠勢，尤其在疫情當下」、「看過外送員等醫護20分鐘沒怨言的，然後醫護等5分鐘就狂罵」、「有去過北榮都知道，機車只能停院外，然後走好長一段路...」、「我也是看到醫院單就跳過，寧願少賺點也不想一直受氣」。但也有部分人緩頰，表示台灣的醫療環境，就算脾氣再好，做久了也會躁鬱症上身。