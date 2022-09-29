經濟衰退風險籠罩環球市場，布倫特油價近日跌破84美元，重回1月以來低點（昨日收報86.2美元），本月初至今調整約10%。由於投資者避險情緒高漲、美元走強和總體不確定性高企，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，油價短期內仍然承壓，而只有石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）減產，才有望短時間內提振油價。

儘管經合組織（OECD）石油庫存（含行業和政府）年初迄今下降1.63億桶，目前處於2004年以來的低點，但石油市場情緒非常消極，油價迅速調整的同時，美國和歐洲激進收緊貨幣政策，投資者紛紛避險。這種不確定性促使許多石油市場參與者減少持倉，以至少保住年初至今的正回報。

與此同時，美元和油價最近幾周走勢背道而馳。一方面，作為避險資產的美元受益於市場不確定性。另一方面，市場擔心經濟衰退，石油需求減少且供應改善，油價因而受挫。由於美元走強，但對於自身貨幣與美元無關的消費國來說，它們未能享受油價下跌帶來的好處。

瑞銀對石油仍然保持積極的看法，但短期價格取決於OPEC+。如果OPEC+不減少市場供應，油價將面臨下行壓力。雖然成員國下周三（10月5日）召開會議，但如果有必要，沙特阿拉伯能源部長可以在下周三前提前開會。

由於許多OPEC +成員國產量已低於其協定配額，實際減產量最終很可能低於目標。因此，要終止油價的消極勢頭及建立較強的價格底部，沙特可能需要自願額外減產。瑞銀認為OPEC+應在未來數天宣布減產至少50萬桶/日。

另外，瑞銀彭博CMCI大宗商品指數月初至今下跌6%左右，重回1月時的水平。除了黃金，瑞銀繼續看好大宗商品，未來6至12個月潛在回報達到中雙位數。值得注意的是，此資產類別為傳統的股債組合提供多元化的優點，建議投資者主動管理大宗商品布局，包括偏好較長期的布倫特石油合約，以及賣出石油、銅、鋁及鉑價格的下行風險。