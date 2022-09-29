民進黨基隆市長參選人蔡適應被控助黑道施壓國防部標售上億國土，引發討論。蔡適應29日再度回應，行政院2016年已核定拍賣土地，辦公室接到陳情只是希望公部門不要延宕，一切合法，且昨晚國防部和國產署皆發稿澄清，他強調該指控打錯重點。

蔡適應表示， 2015年內政部開會決定、2016年行政院核定，決定該案以標售方式處理，原因是該土地公私夾雜，直接用公部門開發有困難性，所以當時經公私地主協商後，透過標售拍賣方式解決問題，此過程自己沒有參與，是辦公室2018年接到地主陳情，希望公部門不要延宕，依行政程序處理。

蔡適應指出，辦公室接獲陳情後，依循過往陳情案處理方式進行，皆符合規定，並提及私地主除找他辦公室陳情，也找過國防部、國產署陳情，一切都合法，且國產署和國防部政戰總局，昨日也發新聞稿澄清，沒有任合違法事項，皆依循2015、2016年政策處理。

蔡適應說，若該案當時要停止拍賣，新北市政府可以發函給國防部，說明有意願主導，但是新北市政府、國防部及地主已於2015年達成共識，用拍賣方式處理，強調2個單位都說此案沒有任何違法情事，真的是黃國昌搞錯重點。

至於黃國昌出示照片指控，2019年9月天道盟太陽會精神領袖吳桐潭舉辦70歲壽宴，蔡適應和國民黨基隆市長參選人謝國樑都是座上賓。蔡適應回應，政治人物參與許多活動，常常會在各種場合碰到許多人，但僅此而已，他恪守分際絕對沒有逾越法紀，黃國昌不要穿鑿附會。