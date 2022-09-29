睡虎宴席料理共準備了15道優質店家的特色料理，包括客家胡椒鴨、客家鹹湯圓、梅干扣肉擂茶刈包、膨風茶雞湯等等。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣北埔老街坐落多座古蹟，信仰中心慈天宮在地理上屬睡虎型，北埔魅力商圈發展促進會為帶動商圈經濟並推廣北埔特色產業，集結在地食材、在地美味，首度推出北埔睡虎宴，一共15道料理端上桌。睡虎宴將於10月1日於慈天宮廟前廣場舉辦，邀請民眾前來逛古蹟、賞景點、吃美食。

北埔老街短短200公尺就有7座古蹟，古蹟密集度為全台灣之冠，北埔魅力商圈是新竹縣著名的觀光商圈，也是全國各地遊客到新竹縣遊覽的口袋名單之一。在新竹縣政府、北埔鄉公所以及商圈協會共同努力下，在地的柿餅、擂茶、糕餅或是膨風茶已經成為知名的特色伴手禮。

為開發北埔另一種面貌，北埔魅力商圈發展促進會首度舉辦的北埔睡虎宴，強調在地食材、在地美味，一次集結了在地十多家特色餐飲、小吃、伴手禮等店家，展現北埔客家美食與好客的人情味，白天逛逛邊景點，入夜後在相傳風水地理的貴地中，品嚐睡虎宴。

北埔魅力商圈發展促進會解釋，慈天宮的地理屬睡虎型，相傳是風水中的貴地，今年在新竹縣政府指導下，特別集結在地美食，以晚宴方式推出北埔睡虎宴，藉此帶動商圈經濟並推廣北埔特色產業，期望未來能成為另一個北埔的代表性節慶活動。

此次睡虎宴席料理共準備了15道優質店家的特色料理，包括客家胡椒鴨、客家鹹湯圓、梅干扣肉擂茶刈包、膨風茶雞湯等等，特色伴手禮有柿餅、月光餅和擂茶。歡迎民眾到北埔走走逛逛，享受北埔商圈濃濃的人情味。北埔魅力商圈發展促進會表示，睡虎宴席料理需事先預定。